日本とスコットランドの友好関係に貢献したとして、鈴木長崎市長に賞が贈られました。 （鈴木長崎市長） 「近年の長崎における発展を支えてきた、トーマスグラバーの故郷。これを契機にもっと(関係を)発展させていきたい」 日本とスコットランドの結びつきに大きく貢献した人に贈られる「ザ・スコティッシュ・サムライアワード」。 受賞したのは、鈴木長崎市長や、長崎とスコットランドの友好団体