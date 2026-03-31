◇プロ野球 ソフトバンク4-2楽天（31日、楽天モバイルパーク）今季から楽天でプレーするマッカスカー選手が9回の守備で、203センチの長身を生かした好プレーを見せました。昨季までMLBのツインズでプレーし、今オフに楽天へ入団したマッカスカー選手。この日は「4番・レフト」でスタメン出場していました。1点ビハインドで迎えた9回、先頭の柳町達選手がレフト線へライナー性の打球を放ちます。マッカスカー選手は全速力で打球を追