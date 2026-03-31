週明けに九州から東北まで広い範囲に雨をもたらした低気圧は東に抜けるものの、4月1日(水)は新たに東シナ海で発生した低気圧が、前線をともない日本の南海上を進む見込みです。いったん晴れ間が出たところでも、九州から東北南部にかけて再び雨が降るでしょう。4月1日の雨と風の予想ですが、東シナ海で前線上に発生した低気圧が東北東へ進み、明け方から九州で雨が降るでしょう。朝からは四国で、昼前には近畿で雨雲がやってきそう