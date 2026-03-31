中東情勢の悪化による原油高の影響が身近なものにも迫っています。そこで今回の#みんなのギモンでは、「中東情勢の“波”家計にどう影響？」をテーマに解説します。■都内のポリ袋メーカー“最大2.1倍の仕入れ価格”中東情勢を受けて石油製品の値上げが始まっています。暮らしにどこまで影響が出るのかみていきます。まずは厳しい状況におかれているポリ袋メーカーを取材しました。ジャパックス蛯名明取締役「ポリ袋の本体の原料