松竹は３１日、５月末で閉館としていた大阪松竹座について、大阪府、大阪市と協議を重ねて存続させる方向で結論が出たと発表した。閉館まで２か月に迫り、土壇場で予定変更を発表した。同社は「大阪松竹座は平成９年（１９９７年）に中座の後継劇場として新開場し、『道頓堀五座』の流れをくむ、皆さまに広く親しまれる多彩な芸能の発信拠点としての役割を務めて参りました」と存在意義を強調。その上で「大阪府・大阪市との対