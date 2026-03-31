バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が３１日放送のテレビ朝日系「プラチナファミリー」（火曜・午後７時）に出演。あこがれの料理研究家の存在を明かした。この日の番組では、料理研究家・井上絵美さんのハワイの豪邸を訪問。井上さんの母は昭和を代表する大女優の月丘夢路さん、父は石原裕次郎さんの育ての親と言われる映画監督の井上梅次さん、井上さん自身もフランスの調理師学校を首席で卒業。東京・青山と丸の内で開い