「西武−オリックス」（３１日、ベルーナドーム）西武のドラフト１位ルーキー、小島大河捕手が四回に今季１号となる逆転２ランを放った。今季チーム１号にもなった待望の一発となった。１点を追う四回、無死１塁で打席に立つと、オリックス先発高島の直球をライトスタンドへ運んだ。チームを通じて「打ったのは真っすぐ。追い込まれていたので、後ろに繫ぐ意識で振り抜きました。ホームランになってうれしいです」と喜