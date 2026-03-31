雑誌「MEN'S NON-NO」の専属モデルを務めた守屋光治が31日、自身のインスタグラムを更新。所属事務所退所とモデル活動の終了を報告した。守屋は「ご報告です！私は本日3/31をもちまして、4年間所属させていただいたbe natural を退所すると共にモデル活動を終了いたします」と発表。「約14年間モデルとしてたくさんのお仕事をいただき、応援してくださる皆様や関係者の皆様、そして友人達にも支えてもらいながら様々な経験をす