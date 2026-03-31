俳優の山粼光が契約満了に伴い、３１日をもって所属事務所のアミューズを退所することを同日、自身のインスタグラムで発表した。４歳の時から活動し、２０１２年にＮＨＫ連続テレビ小説「梅ちゃん先生」（堀北真希主演）で松坂桃李の幼少期を好演。１３年の映画「真夏の方程式」では、福山雅治ふんする主人公・湯川と交流を深める少年を演じ、注目を集めた。山粼は「中学１年生から約１０年間、役と向き合う楽し