「日本ハム−ロッテ」（３１日、エスコンフィールド）本拠地開幕戦を迎えた日本ハムが二回に７点を先制した。１死一、二塁から７番水野が先制適時打を放つと、続く８番田宮も右前適時打で追加点。さらに１死一、三塁で山県の三ゴロで三塁走者の水野が本塁突入。際どいタイミングとなり、当初の判定では本塁憤死だったが、新庄監督はリクエスト。判定が覆り、さらに１点を加えた。そして２死一、二塁から清宮幸が今季３号と