◇パ・リーグソフトバンク4―2楽天（2026年3月31日楽天モバイル最強パーク）リーグ3連覇を狙うソフトバンクが3年ぶりの開幕4連勝を飾った。1点を追う3回2死一、二塁で柳田悠岐が、11年ぶり日本球界復帰の楽天・前田健太の147キロ直球を捉えて同点の右前打。4回は1死満塁から周東佑京の左犠飛で勝ち越した。先発の大関友久は6安打3死球と5回まで毎回走者を背負う内容だったが、6回1失点とまとめ、今季初勝利を挙げた。