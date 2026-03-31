◆パ・リーグ楽天２―４ソフトバンク（３１日・楽天モバイル）ソフトバンクが、すべて逆転勝ちで３年ぶりの開幕４連勝を飾った。１点を追う３回２死一、二塁、柳田悠岐が右前に同点適時打。同じ８８年世代の楽天・前田健太と１３年ぶりの対決で、４番の仕事を果たした。「必死に打ちにいった結果がタイムリーにつながってくれました」と、開幕から４試合連続安打の３７歳が振り返った。４回に周東佑京の勝ち越し左犠飛でリー