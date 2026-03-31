ニコラモデル12人が3月31日、都内で開催された「ニコラ卒業式 2026」囲み取材に登壇。これまでのモデル活動や今後の目標を語った。【全身ショット】ティアラが輝く…ゴージャスなピンクドレスを披露した星乃あんな門出を迎えたのは、ティーン向けファッション誌『nicola』専属モデルの国本姫万里、星名ハルハ、星乃あんな、伊藤沙音、白水ひより、佐々木花奈、工藤唯愛、青山姫乃、松田美優、北島岬、西優行、松瀬太虹。囲み