ポニーリーグに所属する関メディベースボール学院中等部が「2026エスプランナーカップ第10回全日本選抜中学硬式野球大会」で2年ぶり2度目の優勝を果たした。30日に沖縄県のコザしんきんスタジアムで決勝戦が行われた。ポニー博多南シャークスと対戦。3―0で迎えた最終回の7回に2点を奪われ、追い上げられたものの1点のリードを死守して逃げ切った。激闘を制した井戸伸年総監督（49）は「沖縄に来てから、日に日に選手たち