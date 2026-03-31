ABCテレビ『news おかえり』（後3：40※関西ローカル）お天気リポーターの中西花（22）が、3月31日の生放送をもって同番組を卒業した。【写真】『news おかえり』お天気リポーター中西花、最後の出演前の笑顔中西は、『news おかえり』で番組開始（2022年4月）当時から活躍。初登場時は関西学院大学の1年生だったが、4年を完走し、今春卒業した。この日、番組の最後に「4年間ありがとうございました」と涙ながらにスピーチ