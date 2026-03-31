「ヤクルト−広島」（３１日、神宮球場）開幕３連勝中のヤクルトが二回に執念で１点をもぎ取って先制した。２死一塁から一走・岩田が二盗に成功し好機が広がる。続く「７番・二塁」でスタメン出場した伊藤の当たりは打ち取られた遊ゴロ。伊藤は全力疾走し、ヘッドスライディングすると遊撃・勝田の悪送球（記録は失策）を誘い、二走・岩田は本塁を駆け抜けた。この日は今季の神宮開幕戦。活動を休止していた国民的マスコッ