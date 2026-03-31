元てれび戦士でタレントの延命杏咲実（22）が31日、自身のSNSを更新。所属していた事務所セント・フォースsproutを退所し、芸能生活に一区切りつけることを発表した。自身のXで「私、延命杏咲実は、本日をもってセント・フォースsproutを退所し、芸能活動に一区切りをつけます」と報告。「天てれやラスアイ、配信、レポーター業などで私を見つけてくださり、ありがとうございました」と感謝の思いをつづり、「SNSは残すので、