◆パ・リーグ西武―オリックス（３１日・ベルーナドーム）ドラフト１位・小島大河捕手＝明大＝がチーム１号＆プロ１号となる右翼スタンドへの２ラン本塁打を放ち、西武が逆転した。「６番・捕手」でスタメン出場。１点を追う４回無死一塁で相手先発・高島の内角高め直球を思い切り振り抜いた打球は、きれいな放物線を描き右翼スタンドに飛び込んだ。「追い込まれていたので、後ろにつなぐ意識で振り抜きました。ホームランに