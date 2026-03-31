現役高校生シンガー・ソングライターのtuki．が31日、インスタグラムを更新。フォロワーへの告知をつづった。tuki.は「日頃より応援してくださっている皆さまへ令和八年三月三十一日をもちまして、tuki.（16）は、誠に遺憾ながら活動を終了させていただく運びとなりました」と発表した。続けて「この一年間におきましては、人生初のライブを日本武道館にて開催し、満員御礼のもとギネス世界記録を達成するなど、数々の貴重な経験