観光庁が31日に公表した2月の宿泊旅行統計（1次速報）によると、国内のホテルや旅館に泊まった日本人と外国人は前年同月比3.5％減の延べ4625万人だった。日中関係悪化による中国からの訪日客の大幅減が影響し、9カ月連続で減少した。外国人は5.6％減の1298万人で、国・地域別データがある客室20室以上の施設に限ると、中国の宿泊客は39.4％減だった。日本人は2.7％減の3327万人。観光庁は都道府県別を含む1月の2次速報も発表