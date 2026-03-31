タレントの神田うのが３１日までにＳＮＳを更新。豪華な誕生日パーティーの様子をアップした。自身のインスタグラムに「３／２８マイバースデー当日は家族３人でディナーに出かけました」と書き出すと、「お店に到着し店内に入ったらナントいるはずのない友人達『おめでとー』とまさかのサプライズにもうビックリバースデーでサプライズされるのはもう何年振り驚きからの喜び感激そして感謝に変わりました」とつづると