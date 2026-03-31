ドジャースの佐々木朗希投手（24）が30日（日本時間31日）、本拠地ドジャースタジアムでのガーディアンズ戦に先発で今季初登板して4回0/3を投げ、4安打1失点で敗戦投手になった。以下、試合後の一問一答。――登板を振り返り。「しっかりゾーンの中で勝負できたので、フォアボールも2つありましたけど、全体的に自分のボールで勝負できたので、それは良かったかなと思います」――デーブ・ロバーツ監督がブルペンが良かっ