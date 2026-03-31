岸井ゆきの（34）が31日、東京・新宿バルト9で行われた主演の日本・台湾合作映画「シンシンアンドザマウス／SINSIN AND THE MOUSE」（真壁幸紀監督、6月26日公開）の、アジア初上映となるプレミア上映会に、ダブル主演の台湾の俳優ツェン・ジンホア（28）と登壇した。日本語での芝居に初挑戦したツェンは、日本語の勉強と役作りを撮影の2カ月前から取り組み、台湾で1カ月にわたって行った撮影中も練習を続けたと明かした。そ