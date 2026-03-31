多くの報道陣が待ち受ける中、警察関係者に囲まれて現れた男。“東南アジア3大麻薬王の1人”などと呼ばれ、半生が映画化もされた韓国人のパク・ワンヨル受刑者です。9年ぶりの帰国になりましたが、今回は韓国で大きな関心が寄せられています。パク受刑者がフィリピンで逮捕されたのは2016年。大規模な詐欺に関わりフィリピンに逃亡してきた3人の韓国人を殺害したとして、現地の警察に逮捕されました。そのパク受刑者が手を染めたと