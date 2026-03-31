人気YouTuber「水溜りボンド」のカンタ(31)が31日、自身のXで結婚を発表した。カンタは「応援してくださっている皆様へ」とし「この度、私、水溜りボンドカンタは、結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。お相手については「メディア出演や芸能活動をしていない方であり、今後も動画等に出演する予定はございません」と、明かした。続けて「私生活を静かに見守っていただきたいという願いと共に、投稿していく動画は