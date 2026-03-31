WBC世界を制した采配の秘密 三原ノートと栗山メモこの記事の画像を見る日本の野球の発展に大きく貢献した人物を顕彰する「野球殿堂」。今年、新たに野球殿堂入りを果たしたのは2023年のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で日本代表監督を務め、「侍ジャパン」を14年ぶりの優勝に導いた栗山英樹氏である。この3月に開催されるWBCを前に、あの手に汗握る名勝負の数々が思い出される――まさに絶妙のタイミングで刊行さ