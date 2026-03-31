ボクシングの元世界３階級王者で大橋ジムトレーナーの八重樫東氏がＹｏｕＴｕｂｅ「八重樫東のやえちゃんねる」で、注目選手の移籍について言及した。ＷＢＡ世界スーパーライト級４位の平岡アンディ（２９）が２９日に大橋ジムからの離脱を表明。ファンの間では移籍先を巡って、さまざまな臆測が飛び交っている。動画内では、視聴者が八重樫氏に対して「アンディはどこに行っちゃうんですか」と直球質問。八重樫氏は「これば