第９８回選抜高校野球大会第１１日（３１日）の決勝戦は大阪桐蔭が智弁学園（奈良）に７―３で勝利。４年ぶり５度目の日本一に返り咲き、春夏通算１０度目の優勝を果たした。先発の川本晴大（２年）が吠えた。二死一塁から１４６キロのストレートで三振を奪い、試合を決めた。身長１９２センチの?ジャンボ?左腕は９回１５０球を投げ、６安打１５奪三振３失点で完投。初回から三者三振と圧巻の立ち上がりを披露した。１点リード