メ～テレ（名古屋テレビ） 通常の価格より約1割ほど割安です。名古屋の中京大学に、あの大手外食チェーンがオープンします。 名古屋市昭和区の「中京大学名古屋キャンパス」。その学生食堂に「吉野家」がオープンします。 4月1日のオープンに先駆けてセレモニーが開かれました。 「学生たちは以前と比べると味に対して厳しくなっているので、吉野家だと適任、願ってもない」（中京大