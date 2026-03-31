津田寛治に撮休はない──そんなタイトルを聞けばドキュメンタリーかと思うけれど、紛うことなきフィクション。津田寛治さんが津田寛治を演じる不思議な映画が完成した。こんな現場に関われて幸せだなって思います「監督から送られてきた台本を読んだとき、あまりに僕の日常がそこに書かれていてびっくりしたんですよ。人にはそんなに言ったことがないけれど、腰が低いわりに空気が読めなくて失礼なことを言っちゃうとか、家族に対