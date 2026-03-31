【「全世界“ガンダム”総選挙2025」最終結果】 3月31日 公開 ガンダムシリーズ公式サイト「GUNDAM Official Website」のオープンを記念して実施された企画「全世界“ガンダム”総選挙2025」の最終結果が発表された。 本企画は、2025年10月10日から12月25日までに行われた投票を元に集計されており、全世界・10言語からの最終有効投票数は133万票を超え、その中から全世界ランキ