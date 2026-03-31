【エルフ村祭 in あみあみ秋葉原ラジオ会館店】 開催期間：3月20日～4月5日 会場：あみあみ秋葉原ラジオ会館 イベントスペース ヴェルテクスは、3月20日より開催しているイベント「エルフ村祭 in あみあみ秋葉原ラジオ会館店」にて、プラモデル「つくる！エルフ村（仮）」の試作原型を追加展示していることを発表した。 「つくる！エルフ村（仮）」は、ヴェルテク