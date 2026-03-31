東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の4月1日の天気をお伝えします。曇り時々雨でしょう。雨量は少なめで、1時間に1ミリ前後の予想です。折りたたみ傘でしのげる天気でしょう。夜は少し雲は減ってきますが、ぱらっと少ない雨が降る可能性があります。朝の冷え込みは弱いままで、最低気温は10℃を超える予想です。日中の最高気温は16℃前後の予想で、日差しが少ないのでひんやりと感じられるかもしれませ