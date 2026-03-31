ダムの深刻な渇水が続く中、愛知県の大村知事の発言でコメ農家には新たな戸惑いが… 【写真を見る】コメ農家｢今さら言われても…｣ 愛知県知事の“田植え延期要請” 深刻な水不足はコメ作りにも影響 愛知 （愛知県 大村秀章知事）「上水道で30%、工業・農業用水で50%の節水をお願いしている時に、水田に満々と水をためるのは、利水の関係者の皆さんに説明がつかないと思いますので、しばらくお見合わせをお願いしたい」 水不足を