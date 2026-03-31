中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月31日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は31日の記者会見で、関係各方面との調整の下、中国船3隻がホルムズ海峡を通過したとし、関係方面の支援に謝意を示した。ホルムズ海峡と周辺水域は貨物やエネルギーの重要な国際貿易ルートだと指摘し、中国として速やかな停戦と湾岸地域の平和と安定の回復を呼びかけた。