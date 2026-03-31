4月1日から新年度。自転車に乗る人は注意が必要です。自転車のルールが変わり、違反すると最大で1万2000円の反則金が科されることになります。傘をさしながら、そして、イヤホンを付けながら、大事故にもつながりかねない交通違反。これまでにも、傘をさしながらの運転で対向してきた自転車とあわや正面衝突の場面や、違反行為である「並走」をする2台の自転車が赤信号を無視し、車と衝突寸前でヒヤリとする瞬間などが見られてきま