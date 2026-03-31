春のカフェタイムを彩る、心ときめく新作が登場♡人気カフェ「ビブリオテーク」のマンスリーパンケーキから、4月限定メニューがラインナップしました。キャラメルバナナとほうじ茶を組み合わせた、甘さと香ばしさが絶妙に重なる一皿。季節の空気にぴったり寄り添う、ほっとする味わいを楽しんでみてください♪ バナナ×キャラメルの贅沢な甘み 今回の主役は、香ばしくキャラメリゼしたバナナ。濃