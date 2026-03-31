県は高潮や高波が発生した際の避難体制を強化するため、県東部の海沿いを「高潮浸水想定区域」に指定しました。この区域の指定は県内で初めてです。今回対象となったのは、片貝川の河口から新潟県境までの沿岸で、黒部市、入善町、朝日町が含まれます。この区域図は、想定される最大規模の高潮や高波が起きた際の、浸水する範囲や深さを示したものです。例えば、黒部市の海沿いの荒俣や吉田などで、ピンク色になっている部分は最大