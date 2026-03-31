嵐の二宮和也さん（42）が本能全開をアピールです。「丸亀製麺」の新商品発表会に池田エライザさん（29）と登場したのは、二宮和也さん。うどんとごはんがタッグを組んだ新商品、その名も「丸亀うどんメシ」を実食。二宮和也さん：本当においしいんですけど、働いているみなさんの前で食うメシ、これがまた余計ウマイ。すみません。“新商品”のコンセプトは「本能全開」ということで、“理性より本能が勝つ瞬間”を聞かれると、「