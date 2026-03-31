攻撃を受け、損傷した原油タンカー＝31日（クウェート石油公社提供・ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は31日、ホルムズ海峡の事実上の封鎖で影響を受けている国々が海峡の開放に向け協力していないと不満を表明し、「米国は助けない。自分で石油を取りに行け」と交流サイト（SNS）に投稿した。米紙ウォールストリート・ジャーナルは30日、トランプ氏が海峡の封鎖状態が続いたままでも軍事作戦を終了させる意