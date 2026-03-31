タレントのヒロミ（61）が、3月31日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。“断捨離中”に新たに加わった“愛車”を紹介した。【動画】ヒロミ、新たに加わった“愛車”＝53年前のスズキ“激レア”モデルの全貌ヒロミは、「断捨離をしてる最中に引き取ったオートバイがあって。そのオートバイがなかなかのレアものというか面白かったので、とりあえず車検を取って走れるようにしたっていうね。そういうオートバイを今日はお見せ