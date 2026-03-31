きょうは雨が降ったりやんだりの一日でしたね。県内ではサクラが開花したばかりですが、あいにくの天気となりました。きょうの県内は、前線を伴った低気圧の影響で、雨となりました。また、富山市八尾町で最大瞬間風速28.8メートルを観測するなど、各地で風も強まりました。松川べりのサクラも、少し驚いたかもしれませんね。サクラは風に揺れときおり雨も降っていましたが、写真を撮って楽しむ人や美しさに見入る人の姿も見