総合型選抜など入学の前年に合否が決まる入試について、文部科学省は面接を必須にする方向で検討を進めていることを明らかにしました。大学の入試方法には一般選抜、総合型選抜、学校推薦型選抜があり、このうち総合型選抜、学校推薦型選抜は年内に合否が決まることが多く、「年内入試」と呼ばれています。「年内入試」は面接などを活用することで、受験生の能力や意欲を多角的に評価することを目的としています。しかし、実態は学