ブラジル・サンパウロで旅客機を襲った緊急事態。離陸直後の機内はパニックに陥っていました。空港のカメラがその瞬間を捉えていました。滑走路を離れ、上昇する機体。その翼から閃光が。エンジンが爆発し、炎が噴き出していたのです。ライブ配信をしていたSBGR LIVEの映像では、爆発とともに何かが落下する様子も。その数分後、滑走路脇からも炎が上がります。乗客・乗員286人を乗せた機体はすぐに空港へ引き返し緊急着陸。けが人