お笑いタレントあばれる君（39）が、31日放送のフジテレビ系新番組「超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜」（火曜後7・00）にVTR出演し、学校のクラス替えにまつわる真実に驚きを口にした。気になる事象を“超調査”するバラエティー番組。初回は「学校の先生」がテーマだった。あばれる君は、顔出しNGなどプライベート完全保護の下で出演した現役教員から、本音や知られざる事実を聞き出した。その中の一つが、