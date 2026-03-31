ヤクルトの球団マスコット「つば九郎」が３１日、復活した。神宮球場で行われた広島との本拠地開幕戦の試合前にグラウンドに姿を現すと、雨が降るスタンドに駆けつけたファンの歓声に手を振って応えた。球場入りする池山監督や選手らも笑顔でタッチを交わし、「再会」を喜んだ。つば九郎は１９９４年にデビューし、ユーモアあふれる行動などで球界を代表する人気マスコットとして愛されてきたが、昨年２月から担当者の急死によ