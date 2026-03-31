趣味は老後の生活を彩る大切な楽しみ。読書、旅行、ガーデニング、カラオケ、なんでも心を豊かにしてくれるものです。とはいえ、物価高で生活費がじわじわ上がると「趣味の出費は削らなきゃ？」と不安になる方も多いのではないでしょうか。もし今後、食費や光熱費がさらに上がったら？ 趣味費用を減らすのはつらいもの。そこで今回は、無理せずに月5000円を捻り出すちょっとした工夫をご紹介します。工夫1：食費は外食や総菜に頼る