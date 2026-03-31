俳優の山口智子さんは3月30日、自身のInstagramを更新。4月スタートのドラマ『GIFT』（TBS系）で親子役を演じる、Kis-My-Ft2の玉森裕太さんとの貴重なツーショットを披露しました。【写真】山口智子&玉森裕太の“親子”ショット公開「なんて素敵な親子なんでしょう山口さんは「#玉森裕太 くんと、親子を演じさせていただきます」とつづり、2枚の画像を投稿。1枚目には玉森さんとのツーショット、2枚目にはドラマのポスタービジ