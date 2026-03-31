2026年4月のかに座（蟹座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、かに座の全体運、社交運、恋愛運を占います。かに座（6月22日〜7月22日生まれ）意識と無意識足場を整える・全体運何もしなくても、それなりにやっていかれる星の配置が完成します。日々のあれこれを淡々とこなしていけば、程よく収まっていくでしょう。でも、そう言われると、逆に不安になっていくのでは？ 「本当に大丈夫？」「ここで小さく