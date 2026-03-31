乃木坂46・5期生 川粼桜さんの1st写真集（撮影：須江隆治、税込2855円、新潮社）が4月14日、リリースされます。【写真】つるん陶器肌の川粼桜さん幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ川粼さんは、あざと可愛いキャラクターで人気。初めてのソロ写真集の撮影地として彼女が希望したのは、かねてより憧れがあったフランスで、ニースとパリの2都市で行われました。着用する衣装にもこだわり、出発前からスタ